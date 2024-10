Moradores de Galante reivindicam a normalização do abastecimento de água

Na manhã desta terça-feira, 16, moradores do Distrito de Galante, em Campina Grande, realizaram um protesto bloqueando a rodovia de acesso à localidade.

A principal reivindicação foi a normalização do abastecimento de água, já que parte da população está há mais de 15 dias sem abastecimento regular.

De acordo com os manifestantes, quando a água chega, é apenas de madrugada, obrigando os moradores a ficarem acordados para reservatórios.

“A situação é muito complicada. Quando a água chega, já é por volta da madrugada, e no dia seguinte não tem mais”, desabafou um dos participantes do protesto.

Com o bloqueio da via, os motoristas tiveram que retornar ou aguardar a liberação do trecho.

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) informou que o desabastecimento se deve a obras de adequação no sistema de abastecimento, permitirá atender às futuras obras de asfaltamento entre o Ligeiro e Galante.

Segundo o gerente regional da Cagepa, Lucílio Vieira, medidas estão sendo adotadas para minimizar os transtornos causados ​​à população.

A previsão é que as obras sejam concluídas até o final do ano, porém, a Cagepa está avaliando a possibilidade de acompanhar o cronograma para reduzir os impactos.

*com informações da Rede Ita.