Maria do Socorro Oliveira, coordenadora do Centrac e da coordenação executiva da Asa Paraíba, falou à rádio Caturité FM sobre a feira agroecológica montada na Praça da Bandeira, um espaço que reúne agricultores e agricultoras locais para oferecer produtos livres de agrotóxicos e transgênicos. “Estamos celebrando o Dia Mundial da Alimentação e trazendo uma mensagem importante: a necessidade de políticas públicas que enfrentam a insegurança alimentar”, afirmou Maria.

Ela destacou a importância da feira, que acontece nesta quarta-feira, 16, data em que é celebrado o Dia Mundial da Alimentação, na Praça da Bandeira, em Campina Grande. “Não se trata apenas de vender alimentos; estamos promovendo uma mudança de mentalidade. A alimentação saudável deve ser um direito de todos, e é fundamental que a população se engaje nessa luta”.

A feira, organizada pela Asa Paraíba, vai além de uma simples comercialização de produtos. Ela é um espaço de conscientização sobre a importância da alimentação saudável e do consumo de alimentos de verdade. “É um evento que traz para nós a reflexão sobre a comida de verdade e sobre como é possível tirar o Brasil do mapa da fome”, acrescentou Maria.

Nos últimos dez anos, a prática da agroecologia tem se consolidado na região, permitindo que os agricultores produzam alimentos de qualidade, ao mesmo tempo que promovem a conscientização sobre a reeducação alimentar. “Os agricultores vêm praticando a agroecologia e, ao mesmo tempo, trazendo informação para o público geral. Esta feira é um exemplo disso”, destacou.

O evento, que ocorre até o meio-dia, é aberto ao público e oferece uma variedade de produtos. A coordenadora confirmou um aumento significativo no interesse das pessoas por uma alimentação mais consciente. “Sim, isso é um fato. As pessoas que buscam mais, estão se conscientizando com relação a essa reeducação alimentar”, disse Maria.

Além de promover a venda de alimentos saudáveis, a feira é um convite à reflexão sobre a importância da alimentação e da segurança alimentar. A participação da comunidade e a valorização dos produtos locais são essenciais para fomentar uma rede de apoio aos agricultores e garantir o acesso a alimentos saudáveis para todos.