A Paraíba registrou, em setembro, 52 acidentes envolvendo colisões de veículos em postes, conforme levantamento feito pela Energisa Paraíba. Embora o número represente uma queda de 5% em relação ao mesmo período de 2023, a situação ainda exige atenção. Ao longo de 2024, já foram contabilizadas mais de 400 ocorrências desse tipo, incluindo as da primeira semana de outubro.

João Pessoa se destaca como a cidade com mais incidentes, somando 109 casos, seguida por Campina Grande (59), Esperança (51) e Monteiro, Mamanguape e Patos, empatadas com 39 ocorrências, cada. Esses acidentes não apenas oferecem riscos à vida, como também provocam interrupções no fornecimento de energia em residências, comércios, escolas e hospitais, além de impactar o trânsito local.

Para mitigar os transtornos aos consumidores, a Energisa Paraíba tem intensificado o uso de tecnologias de automação e adotado medidas preventivas. “Operamos com um Centro de Operação Integrado que funciona 24 horas por dia, permitindo o monitoramento contínuo da rede elétrica. Quando possível, realizamos manobras remotamente para restabelecer o serviço com agilidade e segurança”, comenta Nathalia Holanda, gerente de operações da Energisa Paraíba.

Outro fator relacionado aos acidentes com postes é a responsabilidade de quem irá arcar com os prejuízos. Dependendo da estrutura atingida, cada colisão pode prejudicar o abastecimento de energia para cerca de 20 mil clientes, impactando comércios, residências e prestações de serviços.

“Os prejuízos não são apenas com a falta de suprimento de energia naquela área. A instalação de uma nova estrutura pode levar de três a quatro horas e o custo médio desta atividade pode variar de R$ 4 mil a R$ 30 mil ou mais, caso tenha que substituir transformador e outros equipamentos. É importante ressaltar que, conforme regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o custo pelos danos causados e substituição das estruturas avariadas, seja postes, transformadores, rede, etc, é cobrado do condutor do veículo causador do sinistro” enfatiza a gerente de operações.

O que fazer em caso de acidente?

A Energisa possui em sua rede de distribuição com tecnologias de proteção, que desligam o fornecimento de energia, em caso de interferência nos cabos ou postes. Porém, a primeira atitude dos envolvidos em um acidente com poste deve ser garantir sua própria segurança. Motoristas, passageiros, pedestres e moradores da região devem ficar atentos à possibilidade de haver cabos energizados no chão ou em cima de veículos.

A Energisa recomenda que, sempre que possível, o condutor permaneça no veículo e acione imediatamente a Energisa, pois podem ter cabos sobre o veículo ou próximos, podendo ocasionar choque elétrico. O SAMU e o Corpo de Bombeiros também devem ser acionados.

Em caso de urgências envolvendo a rede elétrica, a Energisa deve ser avisada imediatamente para que os reparos sejam feitos de forma segura, por meio do 0800 083 0196.

Ouça as informações de Danielly Formiga, gerente de Manutenção e Construção da Energisa: