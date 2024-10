O Governo do Estado, por meio da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), participa do 17º Festival Nacional da Tangerina e do 8º Seminário do Festival Nacional da Tangerina, que ocorrem durante esta semana, na cidade Matinhas, no Brejo paraibano. Os eventos são promovidos pela prefeitura municipal.

Nesta quarta-feira, dia 16, ocorre o 8º Seminário do Festival Nacional da Tangerina que tem como tema “Desafios e perspectivas na produção de mudas e propagação de qualidade na citricultura no Brejo paraibano”, com a participação da UFPB, Empaer e Senar. A Festa terá shows musicais, exposições, concurso da rainha da laranja, feiras gastronômicas e de artesanato, palestras, oficinas, aulão show e gincanas.

A previsão de safra de laranja tangerina para o ano de 2024 em Mantinhas é de uma média de 5.000 toneladas, segundo o extensionista Flávio Jacinto, da Empaer local. As estatísticas do IBGE (2022) apontaram o município de Matinhas como o maior produtor de tangerina do Nordeste, com uma expectativa de colher mais de 70 toneladas da fruta por ano.

Como se trata de uma atividade de base familiar, estima-se que 1.200 pessoas trabalham no cultivo e na colheita da laranja, representando 76% da população de Matinhas que vive na zona rural. Os empregos urbanos, como comércio e serviços, ligados diretamente à produção de laranja, giram em torno de 420 empregos indiretos.

A festa, que é realizada no Parque da Laranja, permite a discussão sobre o melhoramento da produção, a introdução de tecnologias de pós-colheita, o tratamento e manejo de frutas para os agricultores como forma de consolidar um mercado e garantir renda para todos.