O Governo da Paraíba transferiu, excepcionalmente neste ano, para o dia 1º de novembro (sexta-feira) o feriado em comemoração ao Dia do Servidor Público, comemorado oficialmente no dia 28 de outubro, nas repartições públicas estaduais da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

A portaria nº 693, assinada pelo secretário de Estado da Administração, Tibério Limeira, foi publicada na edição desta terça-feira (15) do Diário Oficial do Estado.

A medida visa proporcionar um dia de descanso para os servidores dentro de um outro feriado existente (2 de novembro – Dia de Finados), sem que cause prejuízos aos serviços públicos, já que muitos servidores viajam para prestar homenagens ao entes queridos.

Serão mantidos os serviços considerados essenciais para a manutenção da sociedade, como os relacionados à saúde, e esses não terão o funcionamento alterado.