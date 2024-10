Barulho: escapamentos de moto provocam caos no trânsito

Durante as eleições deste ano, a prática de modificar escapamentos de motocicletas para gerar barulho excessivo gerou diversas apreensões em Campina Grande. De acordo com o tenente Gláucio Costa, subcomandante da 3ª CPTRAN e comandante da 2ª CPRV, a operação realizada entre os dias 2 e 7 de outubro resultou no recolhimento de 38 motocicletas.

“Aqueles condutores flagrados com escapamentos barulhentos estão cometendo uma infração prevista no artigo 230, inciso 11 do Código de Trânsito Brasileiro, que é considerada grave e acarreta multa de aproximadamente R$ 195, além de 5 pontos na carteira”, explicou o tenente.

O problema é comum entre jovens motociclistas que alteram propositalmente os escapamentos das motos. Alexandre Domingos, mecânico, explica que muitos optam por substituir o cano original da motocicleta, causando o aumento do barulho.

– O que causa isso é uma troca do componente original, que é o cano, que já vem adequado para não fazer essa zoada. Quem faz isso geralmente são os meninos mais novos, que tiram a serpentina ou até o cano para fazer baderna – comentou.

Outro mecânico, Diogo Santos, detalha como as modificações são feitas. “Eles tiraram a fibra de vidro dentro do cano e da serpentina, abrindo o escapamento para dar um som ensurdecedor. Isso é ilegal, mas, nesse tempo de política, muitas fazem essas alterações”, destacou.

Além de ser uma infração de trânsito, a prática contribui para a poluição sonora, um problema recorrente em épocas eleitorais.

Ouça: