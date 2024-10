Bairros de João Pessoa recebem revitalizações de faixas de pedestres

Com o objetivo de garantir uma mobilidade segura, principalmente para os pedestres, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) revitalizou 18 faixas de pedestres nos bairro do Bessa e Jardim Oceania. As equipes da Divisão de Sistema Viário (DSV) executaram todo o trabalho de revitalização durante o fim de semana e na segunda-feira (14), sempre no horário da madrugada para evitar transtornos ao tráfego de veículos.

No Bessa, as equipes revitalizaram 8 faixas de pedestres nas ruas Doutor Damasquins Ramos Maciel, Hortência Osterne Carneiro, Tertuliano Castro e José Simões de Araújo, e na Avenida Marechal Hermes da Fonseca. Já no Jardim Oceania, o trabalho foi em 10 faixas de pedestres nas ruas José Simões de Araújo, Tenente Mário Souza Correia e Avenida Governador Argemiro de Figueiredo. Ainda foram revitalizadas marcas de canalização e retenção.

O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Expedito Leite Filho, destacou a importância do trabalho na atenção com a segurança dos pedestres. “Estamos sempre atentos com a manutenção das condições da sinalização viária de toda a cidade, em especial das faixas de pedestres, por garantir a segurança dos pedestres, evitar atropelamentos e preservar vidas, sendo este o nosso principal objetivo”, ressaltou.

A Semob-JP tem equipe de vistoria que circula diariamente toda a cidade, verificando a sinalização horizontal, vertical e semafórica para assegurar que sempre estejam nas melhores condições de visualização, cumprindo a missão de orientar, ordenar e garantir a fluidez do tráfego de veículos e, principalmente, a segurança dos pedestres, parte mais vulnerável dos componentes que integram os movimentos do trânsito.

Serviço – A Semob-JP disponibiliza canais de comunicação com a população para sugestões e solicitações de serviços. São eles: portal.semob.jp.gov.br e o Disk Semob 3213-7188.