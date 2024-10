Trecho da BR-230 entre João Pessoa e Campina Grande é interditado para obras

Um trecho da BR-230, entre João Pessoa e Campina Grande, foi interditado na manhã desta segunda-feira (14), nos arredores do distrito de Cajá.

De acordo com a Superintendência Regional do DNIT na Paraíba, a medida é necessária para a realização dos serviços de fresagem e recomposição do pavimento na rodovia.

A previsão é de que o trecho seja liberado até esta quinta-feira (17). Os motoristas devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas durante o período de interdição.