Diocese vai administrar prédio dos Maristas em Lagoa Seca

A Diocese de Campina Grande vai assumir o controle e gestão da ampla área onde funcionou o ´Convento dos Maristas´, BR 104, na cidade de Lagoa Seca.

Será a nova área para a realização de encontros e retiros pastorais.

Em sentido inverso, a comunidade Marista assumirá o controle do centro de pastoral Dom Luís Fernandes, localizado no bairro do Tambor, em Campina Grande.

