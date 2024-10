No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, a agricultora e líder comunitária Zefinha compartilhou sua trajetória de dedicação à agricultura e à coletividade.

Desde a infância, acompanhando sua mãe no campo em São José da Mata, Zefinha tem sido uma referência na luta por melhorias para os trabalhadores rurais.

Ela fundou o Clube de Mães, o Sindicato dos Trabalhadores e Empreendedores Rurais de São José da Mata e recentemente inaugurou a Quitanda do Agricultor no próprio sindicato, proporcionando um espaço para comercialização de produtos da agricultura familiar.

Com uma história de resistência e paixão pela terra, Zefinha também destaca a importância da união e capacitação, que garantem a sustentabilidade e o sucesso da agricultura familiar.

Ela é um exemplo de como a força coletiva pode transformar realidades e fortalecer a vida no campo.

Ouça o podcast completo aqui.