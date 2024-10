Veneziano agradece “gestos de apoio” que recebeu de Campina Grande

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital (MDB-PB) homenageou, por meio das suas redes sociais, a passagem dos 160 anos de Campina Grande (PB), celebrados nesta sexta-feira (11).

Ele agradeceu à população os gestos de apoio em diferentes cargos públicos que exerceu, como vereador, prefeito, deputado federal e senador.

Veneziano lembrou algumas das conquistas e compromissos assumidos com a Rainha da Borborema, que já somam mais de R$ 250 milhões em investimentos.

Veneziano lembrou ter realizado, quando prefeito, mais de 3 mil obras e ações e 12 concursos públicos, além de ter implementado um novo modelo de políticas e ações para os transportes públicos, com a introdução do Sistema Integrado de Transportes Coletivos.

Ele também citou a criação, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da política de combate à fome, com implantação de cozinhas comunitárias e restaurantes populares. E destacou o apoio ao prefeito Bruno para a reabertura da unidade do restaurante popular do Distrito dos Mecânicos, que já serviu mais de 140 mil refeições.

Veneziano se comprometeu em continuar trabalhando por Campina Grande no Senado e lembrou outra recente conquista para a cidade, através do seu mandato, que é o Hospital de Amor.

“Faço esse registro pelos laços que nos unem e do amor daquele que, quando teve a oportunidade, concretizou efetivas realizações, como vereador, até chegarmos à prefeitura, com três mil obras entregues, além de conquistas como deputado e agora senador”, disse Veneziano, recordando outras obras importantes, como a Nova Feira da Prata, a Vila Olímpica Plinio Lemos, a Vila do Artesão, dentre outras.

“Mas eu queria, de maneira especial, destacar aqui o Hospital de Amor, que foi uma conquista recente do nosso mandato e que, nesses 15 dias de funcionamento, já realizou mais de 500 procedimentos”, disse Veneziano.