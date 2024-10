Monumento: campinenses residentes em Cabedelo são homenageados

A Prefeitura Municipal de Cabedelo entregou, nesta sexta-feira (11), no bairro Ponta de Campina, um monumento que replica os “Pioneiros da Borborema” – um dos principais cartões-postais da cidade de Campina Grande. A obra é uma homenagem aos campinenses que moram e dão nome ao bairro, investindo e movimentando a economia local durante o verão.

O monumento em Campina Grande simboliza a tradição e a história dos povos originários campinenses e a homenagem em Cabedelo foi esculpida pelo artista plástico cabedelense João Nóbrega, conhecido como Mestre João do Coco, e entregue no dia em que a Rainha da Borborema celebra seus 160 anos de emancipação política.

“Nada mais justo que essa homenagem coincidisse com o aniversário da Rainha da Borborema! A história do bairro Ponta de Campina, desde sua origem, passando pelas construções, investimentos, arrecadações e também pelo comércio e turismo, está intrinsecamente ligada ao povo campinense. E agora, a réplica dos pioneiros com o índio, a catadora de algodão e o tropeiro também será eternizada como símbolo da fraternidade entre as duas cidades”, destacou o prefeito Vítor Hugo, que compareceu à inauguração acompanhado da primeira dama Daniella Ronconi.

A obra está instalada na entrada do bairro Ponta de Campina e busca valorizar a identidade cultural dos campinenses e fortalecer os laços entre as duas cidades. No local, foram instalados refletores alimentados por energia fotovoltaica que tematizarão o monumento com campanhas como a do Outubro Rosa e Novembro Azul.

A presença dos campinenses em Ponta de Campina fomenta significativamente o comércio local, incluindo mercadinhos, bares e restaurantes, além de contribuir para a arrecadação de impostos como IPTU e ITBI.

Histórico

O monumento dos Pioneiros da Borborema é um dos pontos turísticos mais conhecidos e visitados de Campina Grande. Instalado às margens do Açude Velho, o monumento foi inaugurado em 1964, durante as comemorações do centenário da cidade, e tornou-se um marco na história e na cultura da região.

As estátuas, trazidas do Rio de Janeiro, representam três figuras históricas que ajudaram a construir Campina Grande. O primeiro deles é o índio, que simboliza o início de tudo, a ocupação das terras e a relação entre as diferentes culturas que formaram a cidade. Em seguida, temos a catadora de algodão, uma referência à “Era de Ouro” da cidade, quando Campina Grande se tornou o segundo maior exportador de algodão do mundo. A figura da catadora de algodão é um tributo aos trabalhadores que lutaram para consolidar essa atividade econômica na cidade.

Por fim, o monumento apresenta a figura do tropeiro, um símbolo da vocação comercial de Campina Grande. A cidade, desde o início de sua história, foi um importante polo de comércio e negócios, e os tropeiros desempenharam um papel fundamental nessa atividade, transportando mercadorias e ligando a cidade a outras regiões do país.