Iphaep discute restauração do monumento de Nossa Senhora de Lourdes, em João Pessoa

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) reuniu, na manhã desta sexta-feira (11), restauradores e o chefe técnico do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) para tratar dos detalhes da restauração do Monumento a Nossa Senhora de Lourdes, de 1921, situado no giradouro da Praça Dom Ulrico, no centro de João Pessoa.

Segundo laudo realizado pelo restaurador Álvaro Neves, a imagem está em avançado estado de oxidação (degradação molecular ferrosa), apresenta possibilidade iminente de rompimento da superfície do ferro, causando-lhe fissuras e cáries em graus variados que podem comprometer definitivamente a integridade dessa obra centenária.

Álvaro, que vai ser o restaurador responsável pela recuperação da imagem, com sua equipe, disse que é necessário um restauro emergencial para remover as áreas oxidadas, fazer a reintegração cromática e a reintegração estético/histórica de vários itens.

Na reunião, ficou pactuado que o projeto solicitando restauro emergencial no Monumento à Nossa Senhora de Lourdes, com as necessidades inclusas e imagens do patrimônio deteriorado, seja encaminhado ao Iphan para análise, aprovação e autorização, para assim dar início ao trabalho.

Além da deterioração da imagem em si, vândalos roubaram as peças em bronze que incluam a coroa ducal, aberta e circundada por resplendor com 12 lâmpadas formando uma guirlanda com dois grandes e artísticos ramalhetes e uma auréola com focos de luz que circundava a cabeça da Virgem.

A imagem sacra é um conjunto escultórico em bronze e ferro moldados, fundidos e pintados, e granito entalhado, de propriedade da Arquidiocese da Paraíba. A estátua, de 8 metros de altura e 7.50 de diâmetro, está no Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados (INBMI), assinado pela restauradora Piedade Farias.

A primeira restauração ocorreu em dezembro de 2012, ano em que comemoraram os 90 anos do assentamento desta escultura no local. Participaram da reunião Orlando Cavalcanti (chefe técnico do Iphan e arquiteto), Álvaro Neves (restaurador que vai recuperar a imagem sacra), Katharina Ayres (coordenadora do setor de arquitetura do Iphaep) e os restauradores do Iphaep, Piedade Farias e Luís Carlos Kehrle.