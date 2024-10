Destinos turísticos da Paraíba são apresentados em conferência na Itália

As ações realizadas pelo Sebrae/PB em prol do desenvolvimento turístico e sustentabilidade do setor na Paraíba foram apresentadas durante uma conferência internacional na Itália, a Conferência Internacional de Turismo e Sustentabilidade.

A gestora de Turismo e Economia Criativa da instituição, Regina Amorim, foi convidada para o evento, que aconteceu nos dias 1 e 2 deste mês, na cidade de Castellabate.

Durante o evento, Regina Amorim apresentou as estratégias que o Sebrae/PB vem trabalhando junto aos municípios, no desenvolvimento de novas rotas temáticas alinhadas com as atividades e características da população residente nas localidades. Desta forma, é possível promover um desenvolvimento local integrado e sustentável. Segundo a gestora, o objetivo principal é “proporcionar benefícios econômicos, ambientais, sociais e culturais sustentáveis, através do turismo, às comunidades locais”.

Os participantes do evento conheceram um pouco sobre os tipos de turismo realizados na Paraíba, como o turismo de aventura, sol e mar, turismo de experiência e de base comunitária, e ainda o turismo criativo. Este último destaca João Pessoa e Campina Grande como integrantes da rede mundial de cidades criativas da Unesco.

“Todo desenvolvimento começa pelo protagonismo local, fenômeno pelo qual os agentes locais se reconhecem como sujeitos do seu próprio destino, como atores locais”, enfatizou a gestora. Regina Amorim ainda foi homenageada pela sua atuação na incrementação da economia criativa, bem como dos valores turísticos representados pela Feira de Turismo Rural do Brasil

Além de apresentar o turismo e a sustentabilidade praticada em várias cidades do mundo, a Conferência Internacional teve ainda como objetivo enfatizar a necessidade e visão do fomento ao turismo entre os dois países.