Neste sábado, 12 de outubro, será celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças. Em João Pessoa, alguns estabelecimentos e serviços terão horários especiais de funcionamento devido ao feriado nacional.

O Manaíra e o Mangabeira Shopping terão as lojas e quiosques abertos das 10h às 22h30, enquanto a praça de alimentação e as áreas de lazer funcionarão das 10h às 23h. O Espaço Gourmet do Manaíra Shopping seguirá o mesmo horário da praça de alimentação.

O Shopping Tambiá, por sua vez, funcionará normalmente, sem alterações nos horários. O Liv Mall abrirá a partir das 12h, com a praça de alimentação funcionando até as 22h e a Estação Turma da Mônica aberta até as 21h. As lojas do Liv Mall abrirão das 13h às 21h, mas a alameda de serviços estará fechada.

No Shopping Pátio Altiplano, as lojas e quiosques estarão funcionando das 13h às 19h, e a praça de alimentação, das 12h às 20h. A academia do local estará aberta 24 horas, porém a loteria e a cooperativa Sicredi estarão fechadas.

No Parahyba Mall, as lojas funcionarão das 10h às 22h, e os serviços estarão disponíveis até as 21h. A academia abrirá das 8h às 18h, enquanto o Mercado Now permanecerá aberto 24 horas. Entretanto, o Banco BRB e o Yázigi estarão fechados.

O Shopping Sebrae funcionará normalmente, das 10h às 20h, assim como o Shopping Sul. Já o Mag Shopping terá as lojas abertas das 9h às 21h, a praça de alimentação em operação das 10h às 22h, e o cinema aberto das 13h às 22h.

Os bancos não funcionarão no sábado, como ocorre tradicionalmente nos feriados, e o comércio estará liberado para funcionar normalmente. No entanto, as empresas que decidirem abrir as portas devem pagar R$63, além de Vale Transporte e uma folga para os trabalhadores escalados no dia.

No que diz respeito aos serviços públicos, as repartições estarão fechadas, com exceção dos serviços essenciais. O Tribunal de Justiça da Paraíba operará em regime de plantão. Além disso, os trens (VLT’s) não estarão em operação durante o feriado. As agências dos Correios também estarão fechadas no sábado, retomando o atendimento na segunda-feira, 14 de outubro.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, estará aberto ao público com uma programação especial para o Dia das Crianças, oferecendo atividades como oficina de K-Pop, pintura em gesso e apresentação de palhaços destacando a celebração do Dia das Crianças, oferecendo opções de lazer para a população infantil.