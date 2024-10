Prefeitura de João Pessoa dá início à instalação da decoração natalina

A Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Planejamento (Seplan) e de Infraestrutura (Seinfra), a exemplo do que ocorreu no ano passado, já iniciou o mês de outubro com o trabalho de instalação da decoração natalina bem avançado.

São árvores de Natal, guirlandas, presépios, casinhas do Papai Noel, dentre outros enfeites que vão transformar a capital paraibana em uma das mais iluminadas do Brasil.

Esta semana, as equipes da Seinfra estão trabalhando na instalação da decoração no Parque Solon de Lucena, Avenida Getúlio Vargas, Praça da Independência, Avenida Beira Rio, Epitácio Pessoa e Busto de Tamandaré.

Ao todo, são utilizadas milhares de lâmpadas de LED nos principais corredores da cidade. Um verdadeiro festival de cores e luzes que promete encantar moradores e turistas.

“Nos últimos anos, a decoração natalina de João Pessoa recebe elogio tanto do pessoense, quanto de quem nos visita. As pessoas fazem questão de sair de casa para registrar em fotos e vídeos. Essa é uma tradição que visa renovar a fé e o espírito natalino do nosso povo e a capital paraibana está sendo exemplo para todo o mundo pela qualidade da nossa decoração”, ressaltou o secretário de Infraestrutura de João Pessoa, Rubens Falcão.

A diretora de Iluminação Pública da Seinfra, Joyce Alves, ainda revelou alguns detalhes da decoração natalina deste ano.

“A Árvore de Natal, esse ano na Lagoa, terá mais de 28 metros de altura, com um show de luzes dançantes. Teremos também um túnel iluminado e pórticos de coração”, adiantou.

Atos de vandalismo – O secretário ainda solicitou que a população denuncie qualquer ato de depredação contra o patrimônio público. O cidadão deve ligar para a Guarda Civil Metropolitana, através do número 153, ou para a Polícia Militar, pelo número 190.

“Aproveitamos para pedir à população que denuncie, se possível filme, que chame a Polícia Militar, que acione a nossa Guarda Civil Metropolitana, para que eles possam preservar esse belíssimo Natal que a Prefeitura de João Pessoa está proporcionando não só para os moradores, mas também aos turistas que nos visitam neste período”, concluiu Rubens Falcão.