Feriadão: confira o que abre e o que fecha em Campina Grande

Em razão do aniversário de Campina Grande, celebrado nesta sexta-feira (11), e do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no sábado (12), o funcionamento de shoppings, comércio, bancos, repartições públicas e transportes terá mudanças.

O Partage Shopping funcionará normalmente, das 10h às 22h, nos dois dias. O Shopping Luiza Motta operará em horário especial, das 9h às 18h, e o Design Mall abrirá das 12h às 18h. Já o Cirne Center permanecerá fechado em ambos os feriados.

O comércio de Campina Grande poderá abrir, desde que as empresas comuniquem os funcionários com 48 horas de antecedência e cumpram regras de compensação.

Estabelecimentos com até 10 funcionários devem pagar R$ 50 ao final do expediente, enquanto empresas com mais de 10 colaboradores devem pagar R$ 55. A folga compensatória poderá ser concedida em até 45 dias.

As agências bancárias estarão fechadas na sexta-feira, por conta do feriado municipal, e também não funcionarão no sábado, 12 de outubro, seguindo o calendário normal.

As repartições públicas estarão fechadas nos dias 11 e 12, exceto para os serviços essenciais. No transporte público, a frota de ônibus funcionará em esquema de domingo, com reforço até as 14h e operação estendida até as 20h.

Os fóruns de Campina Grande atuarão em esquema de plantão nos dias 11, 12 e 13 de outubro, segundo o Tribunal de Justiça da Paraíba. Já as agências dos Correios estarão fechadas na sexta-feira, em virtude do feriado de emancipação política da cidade.