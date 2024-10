A cidade de Campina Grande completa 160 anos de emancipação política nesta sexta-feira (11). A data será marcada por uma extensa programação cultural e recreativa para toda a população.

As secretarias de Cultura (Secult), de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) e de Desenvolvimento Econômico (Sede), montaram a grade para a festa, que vão acontecer no novo Parque Evaldo Cruz (Açude Novo).

Dentro da comemoração, teremos mais uma etapa do programa “Campina, São João o Ano Inteiro”, realizado através da Secult. A programação contempla um recital de poemas, declamados pelos alunos Leandro Pereira e Cynthia Emanuel, do curso de teatro do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR); contação de histórias, com o poeta Mano Azul; e muita música com os cantores Pepysho Neto, Erika Marques, Jalles Franklin e Aylton Lenny. Toda a apresentação musical acontecerá no anfiteatro do Açude Novo.

Além disso, a programação contará ainda com um torneio de basquete na modalidade 3×3, a partir das 15h.

Com a proximidade também de outra data, o Dia das Crianças, celebrado no dia seguinte (12/10), teremos contação de histórias e brincadeiras com palhaço pirulito, em torno do parque com as crianças presentes no local.

Ainda dentro dessa programação especial dos 160 anos da Rainha da Borborema, teremos, às 18h, uma apresentação do coral Viver e Louvar.

“Vai ser um dia de celebração, alegria e reverência à nossa amada Campina. Toda a programação será gratuita. Então basta pegar sua família e vir aproveitar”, convidou a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama.