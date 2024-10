João Azevêdo recebe lista para vaga de desembargador

O governador João Azevêdo recebeu do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito da Silva, a lista tríplice com os nomes do Ministério Público mais votados para a vaga de desembargador pelo quinto constitucional.

A entrega ocorreu durante reunião, na noite desta quarta-feira (9), com as presenças dos desembargadores Frederico Coutinho; Joás de Brito Pereira; Romero Marcelo; Marcos Cavalcanti; José Ricardo Porto; Oswaldo Trigueiro do Valle; o procurador geral do Ministério Público, Antônio Hortêncio; e o procurador geral do Estado, Fábio Brito.

A escolha do novo desembargador cabe ao governador João Azevêdo, que terá um prazo de 20 dias para a divulgação do ato no Diário Oficial do Estado.

Ao receber a lista tríplice, o chefe do Executivo agradeceu aos desembargadores pela visita e destacou que “um dos maiores legados conquistado pelo Governo do Estado é o respeito nas relações institucionais, diálogo e harmonia com os demais poderes como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, que possibilitam a segurança institucional necessária para cumprir o calendário de obras e projetos em todo o Estado”.

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito da Silva, disse que esse é um momento histórico em que fez questão de vir com todos os desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça entregar os nomes dos três membros do Ministério Público mais votados para a escolha constitucional do governador João Azevêdo.

Ele informou que com o egresso dos novos desembargadores, sendo um do Ministério Público, e o outro do Quinto Constitucional da OAB no mês de novembro, o Pleno do Tribunal de Justiça passará a ter 26 membros, o que possibilitará uma prestação de serviço com maior eficiência e com mais celeridade.

A votação ocorreu durante sessão do Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba, na tarde desta quarta-feira (9), e elegeu os promotores de Justiça Francisco Seráphico da Nóbrega Filho, Carlos Romero Lauria Paulo Neto e Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa (por ordem de votação).

Escolhidos

Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho é o 38º promotor de Justiça de João Pessoa, com atribuições no patrimônio público.

Foi procurador-geral de Justiça entre 2017 e 2021. Ingressou no MPPB em 2 de junho de 2003. Hoje integra a Assessoria Técnica do PGJ.

Carlos Romero Lauria Paulo Neto é o 43º promotor de Justiça de João Pessoa, com atribuições no meio ambiente e patrimônio social. Atualmente ocupa o cargo de promotor corregedor do MPPB. Ingressou na instituição em 02 de maio de 2000.

Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa é a 26ª promotora de João Pessoa, da área cível e família. Atualmente é promotora convocada no cargo de 9º procurador de Justiça com atuação na 1ª Câmara Cível do TJPB. Ingressou no MPPB em 18 de junho de 1991.