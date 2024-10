Homem ganha caixão ao acertar resultado de eleições na Paraíba

No Litoral Norte da Paraíba, uma aposta inusitada chamou a atenção da população de Rio Tinto. Um homem conhecido como ‘Dézio’ ganhou um caixão após acertar o resultado das eleições municipais de 2024 em Mamanguape. A aposta foi feita com o proprietário de uma funerária local, conhecido como ‘Zé do Caixão’.

O acordo entre os dois previa que, caso o deputado Eduardo Brito (Solidariedade) vencesse a disputa pela Prefeitura de Mamanguape, Zé do Caixão ficaria com R$ 2 mil de Dézio. Em contrapartida, Dézio ganharia um caixão caso Joaquim Fernandes (PSB) saísse vitorioso, desde que a diferença de votos fosse superior a 2 mil.

Com a apuração das urnas, ficou confirmado que Joaquim Fernandes obteve 18.114 votos (66,05%), derrotando Eduardo Brito, que conquistou 9.309 votos (33,95%).

Assim, Dézio, que previu corretamente o resultado, garantiu o prêmio incomum: um caixão.