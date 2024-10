Com a proximidade dos feriados de 11 de outubro, aniversário de Campina Grande, e 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, o presidente do Sindicato dos Comerciários, José Rogério, esclareceu as regras para o funcionamento do comércio durante as datas. Segundo ele, as empresas poderão abrir, desde que cumpram as exigências da convenção coletiva.

Conforme explicou em entrevista à Rádio Caturité FM, os trabalhadores terão direito a compensações, caso precisem trabalhar nos feriados.

“De acordo com a nossa convenção coletiva, o comércio pode abrir mediante o pagamento, além da folga, o vale-transporte, e o trabalhador deve ser informado com 48 horas de antecedência. Isso vale para os três segmentos: farmácias, supermercados e varejistas”, informou o sindicalista.

Ele reforçou que a comunicação antecipada é essencial para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados, e tanto empregadores quanto empregados devem estar atentos às regras estabelecidas.