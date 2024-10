Podcast: Universidade Estadual da Paraíba vai realizar a Agrotec 2024

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agro Medeiros, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), anunciou a realização do Agrotec 2024, evento anual promovido pelo Centro de Ciências Agrárias e Ambientais do Campus II, em Lagoa Seca.

O encontro acontecerá de 6 a 8 de novembro, reunindo agricultores, técnicos, professores e estudantes para uma série de minicursos, palestras e oficinas sobre temas como apicultura, processamento de frutas e pescado, uso de drones na agricultura, e tecnologias sociais para a agricultura familiar.

Medeiros enfatizou a importância da feira tecnológica, que contará com a participação de empresas, universidades, e instituições de pesquisa, como a Embrapa e a Empaer, além de atrações culturais e produtos agroecológicos.

As inscrições para o evento já estão abertas via internet, e os participantes receberão certificado.

