Podcast: Uama destaca o Dia Internacional da Pessoa Idosa

No quadro Momento Uama do programa Conexão Caturité, o professor Manoel Freire iniciou com uma reflexão especial em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorado no dia 1º de outubro.

Ele destacou que essa data foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1990, e fez uma citação de Sêneca sobre o envelhecimento, ressaltando a importância de valorizar a velhice e os prazeres que ela ainda pode proporcionar.

Durante o quadro, foi comentado o crescimento da população idosa em diversos países, como o aumento do número de centenários, e feita uma reflexão sobre a qualidade de vida, o respeito e a dignidade que os idosos merecem.

