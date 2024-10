Vazamento de gás próximo a escola afeta crianças em Campina Grande

Na manhã desta sexta-feira (4), um incidente no 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Campina Grande, resultou no vazamento de gás lacrimogêneo, afetando crianças da Escola Municipal Santo Antônio I.

De acordo com informações, pelo menos quatro meninas, com idades entre 8 e 9 anos, apresentaram sintomas como tosse, dificuldade para respirar e náuseas, sendo levadas ao Hospital de Emergência e Trauma.

O vazamento ocorreu durante um treinamento das tropas para a Operação de Garantia da Votação e Apuração das eleições de 2024.

O Comando do batalhão informou que a liberação do gás foi acidental, causada pela mudança repentina da direção do vento.

Após o incidente, a escola foi esvaziada e as aulas do turno da tarde foram suspensas.

Os funcionários da instituição se dirigiram à delegacia para registrar um boletim de ocorrência sobre o ocorrido.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram no local prestando atendimento e controle da situação.