No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, o professor Júlio César Villar ensinou uma receita prática e deliciosa de bolinho de arroz, perfeita para reaproveitar as sobras de arroz e chamar a criançada para se divertir na cozinha. Confira a receita completa:

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz cozido

1/2 xícara de chá de queijo ralado

1/2 xícara de chá de leite integral

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado ou coentro

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 xícara de chá de amido de milho (Maisena)

1/2 xícara de chá de farinha de trigo sem fermento

3 ovos

Óleo para fritar

Modo de preparo:

– Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa firme.

– Modele os bolinhos e frite em óleo quente até que fiquem dourados.

– Escorra os bolinhos em papel absorvente para remover o excesso de óleo.

Para dar um toque especial, o professor sugere rechear os bolinhos com queijo ou presunto e empanar com uma mistura de ovo, leite e farinha para uma crocância extra.

Ouça o podcast completo aqui.