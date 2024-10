A Gerência Regional da Cagepa na Borborema informou que o abastecimento de água nas cidades de Campina Grande, Queimadas, Pocinhos, Puxinanã, Alagoa Nova, São Sebastião de Lagoa de Roça e Caturité será retomado, gradativamente, a partir das 23h desta quinta-feira (3).

Em nota, a Cagepa explicou que o abastecimento foi interrompido nesta manhã em consequência do rompimento da tubulação de 500 milímetros utilizada na operação da estação de tratamento de água de Gravatá.

“Todas as providências foram adotadas e as equipes técnicas da Cagepa estão trabalhando no local com previsão de normalização gradativa a partir das 23h”, diz a nota.

Confira a nota

A Cagepa comunica aos moradores das cidades de Campina Grande, Queimadas, Pocinhos, Puxinanã, Alagoa Nova, São Sebastião de Lagoa de Roça e Caturité, que a falta d’água que vem ocorrendo nas últimas horas, é consequência do rompimento da tubulação de 500 milímetros utilizada na operação da estação de tratamento água de Gravatá.

Informa também que todas as providências foram adotadas e as equipes da Cagepa estão trabalhando com previsão de normalização gradativa a partir das 23h.

Mais informações sobre os serviços prestados pela Cagepa podem ser obtidas pelo telefone 115, WhatsApp (83) 98198-4495 ou no site www.cagepa.pb.gov.br.

Campina Grande 3 de Outubro de 2024.

Gerência Regional da Borborema