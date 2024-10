No quadro Mercado Imobiliário do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi-PB, trouxe orientações importantes para moradores de condomínios em períodos eleitorais.

Ele destacou a necessidade de respeitar a lei do silêncio, evitar som alto e a reserva de áreas comuns, especialmente durante o próximo fim de semana eleitoral.

Também alertou sobre os fogos de artifício, que podem incomodar vizinhos, idosos e animais.

Feitosa frisou o valor do bom senso e da razoabilidade para manter a harmonia entre os condôminos nesse período.

Ouça o podcast completo aqui.