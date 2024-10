Presidente do Instituto Histórico de Campina Grande destaca prioridades para próximo prefeito

O presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, Vanderley Brito, chamou a atenção para a necessidade urgente de preservação do patrimônio histórico da cidade, ao discutir as prioridades que o próximo prefeito deve ter em mente.

Em entrevista, Vanderley destacou o estado de abandono de diversos prédios históricos e monumentos que fazem parte da identidade cultural de Campina Grande, e reforçou a importância de preservar a memória da cidade para assegurar seu futuro.

“Uma das principais prioridades que tem que se ter é com o patrimônio de cal e pedra de Campina Grande, o patrimônio histórico. Nós temos edificações públicas em Campina Grande, como o antigo museu, o antigo hotel histórico, o Grande Hotel, o palácio municipal, e muitos prédios que há mais de 20 anos não recebem nenhuma manutenção. Isso é uma responsabilidade e uma necessidade que Campina Grande tem com seu patrimônio histórico.”

Vanderley também destacou o abandono de um dos maiores acervos de arte sacra do país, localizado na cidade, e o estado precário de monumentos importantes, como o dos Pioneiros.

– Nós temos aqui um dos maiores acervos de arte sacra do país, que também está abandonado, esquecido. Campina Grande precisa cuidar de seus monumentos históricos, como os Pioneiros, que estão depredados, sem iluminação. O movimento por nossa memória precisa de um cuidado maior – salientou.

O presidente ainda ressaltou a importância de equilibrar o cuidado com o passado e as demandas do presente, alertando para questões ambientais e a necessidade de uma gestão sustentável.

“Grande não pode esquecer seu passado, porque uma cidade sem passado é um problema para uma cidade também sem futuro”, frisou.

Vídeo: ParaibaOnline