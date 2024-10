Curso gratuito sobre como divulgar produtos pelo Instagram

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), realiza, na próxima terça-feira (8), de forma gratuita, mais um curso dentro do Programa de Capacitação para Artesãos. Desta vez, os participantes vão aprender sobre como divulgar seus produtos no Instagram.

O curso vai acontecer no Centro de Referência do Artesanato Paraibano (CRAP), localizado na Rua Deputado Odon Bezerra, 99, no bairro de Tambiá, em João Pessoa. As atividades foram divididas em dois turnos: das 9h às 12h e das 13h às 16h. O curso será ministrado pelo professor Iverson Iório.

Na programação, os participantes vão aprender a criar e configurar seu perfil de negócios no Instagram; a importância de uma bio bem elaborada; noções para criar seu primeiro post; e como engajar e aumentar seu alcance com seu público-alvo.

A diretora do ‘Eu Posso Criar’ da Secretaria Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Marianne Góes, que também é responsável pelo Programa de Capacitação para Artesãos, explica que os temas dos cursos e workshops promovidos pela Sedest são de relevância para o dia a dia do artesão. A intenção é trazer conteúdo que realmente faça a diferença na gestão desses pequenos negócios.

“A gente tem a preocupação sempre de definir os temas a cada ano, mediante pesquisa realizada no mês de janeiro no Salão do Artesanato Paraibano. A ideia é que seja um planejamento assertivo, com os temas que foram demandados pelos próprios artesãos”, explica. Ao todo, mais de 600 artesãos foram capacitados este ano em diversos cursos oferecidos pela Sedest.

Clique e se inscreva aqui!