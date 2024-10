Cássio Cunha Lima comenta sobre posse no Instituto Histórico de Campina Grande

O ex-senador Cássio Cunha Lima foi empossado nesta terça-feira, 1º de outubro, como membro do Instituto Histórico de Campina Grande. A cerimônia, que aconteceu na sede da instituição, marca mais uma etapa na trajetória política e cultural do ex-prefeito e ex-governador da Paraíba, que agora se une ao seleto grupo de personalidades dedicadas à preservação da memória e da história da cidade.

Durante a solenidade, Cássio fez um discurso emocionado, relembrando sua trajetória e a importância de Campina Grande em sua vida pessoal e política.

– Termina tendo um filme que passa na sua cabeça, de onde eu saí e aonde estou chegando, participando do Instituto Histórico da cidade que eu amo, da cidade onde eu nasci, a cidade que me deu o privilégio de três vezes ser prefeito dela, além dos outros mandatos, mas particularmente o mandato de prefeito. Então, é uma noite muito especial para a minha vida, para a minha trajetória, e eu espero poder contribuir de maneira efetiva para os trabalhos que são desenvolvidos no Instituto Histórico – salientou.

Cássio destacou a importância do Instituto na preservação da história local e afirmou que sua nova missão será colaborar para fortalecer ainda mais as atividades e os projetos culturais da instituição, com o objetivo de manter viva a memória de Campina Grande para as futuras gerações.

