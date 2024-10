A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia, nesta terça-feira (1), as inscrições para o processo seletivo das Residências Médica e Multiprofissional. Conforme consta nos editais divulgados, as inscrições para as 87 vagas permanecerão abertas até o dia 18 de outubro, via sistema 1Doc da Prefeitura Municipal de João Pessoa.

“A residência é a melhor maneira do profissional complementar sua formação e a Secretaria de Saúde de João Pessoa proporciona um aprendizado prático que permite conhecer aquele que será o dia a dia da sua carreira, naquela determinada especialidade. Optar por um programa de residência é essencial para garantir uma formação sólida, experiências enriquecedoras e oportunidades futuras promissoras”, destacou Vivian Steve, integrante da comissão organizadora do Processo Seletivo.

Residência Médica – A Residência Médica possui um quantitativo de 50 vagas e constitui Modalidade de Ensino de Pós-graduação, sob a forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, destinada a médicos formados em escolas médicas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e médicos estrangeiros que preencham os requisitos exigidos no edital e na legislação brasileira, com diploma devidamente revalidado.

Para conferir o edital de Residência Médica, basta acessar o link: https://transparencia. joaopessoa.pb.gov.br:8080/ editais/visualizar-arquivo?id= 1603.

Residência Multiprofissional – Esta chamada pública tem como objetivo a seleção de candidatos para o preenchimento de 37 vagas para o curso de especialização com caráter de Residência Multiprofissional em Atenção Básica: Saúde da Família e Comunidade. Todo o processo é coordenado pela Comissão de Residência Multiprofissional (Coremu) e está vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP).

Para conferir o edital de Residência Multiprofissional, basta acessar o link: https://transparencia. joaopessoa.pb.gov.br:8080/ editais/visualizar-arquivo?id= 1604.

Vagas – Para o programa de Residência Médica, estão disponíveis 50 vagas, divididas nas áreas de Anestesiologia (2), Clínica Médica (10), Cirurgia Geral (5), Coloproctologia (2), Ginecologia e Obstetrícia (4), Medicina de Família e Comunidade (20), Neonatologia (3), Ortopedia e Traumatologia (4).

Já no programa de Residência Multiprofissional, são 37 vagas, subdivididas nas áreas de Enfermagem (9), Farmácia (4), Fisioterapia (4), Fonoaudiologia (3), Medicina Veterinária (3), Nutrição (4), Odontologia (3), Psicologia (4) e Terapia Ocupacional (3).

Os resultados finais estão previstos para serem divulgados no dia 20 de dezembro e as matrículas serão realizadas a partir de fevereiro de 2025.