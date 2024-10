O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande registrou, no último final de semana, um número alarmante de atendimentos relacionados a acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motocicletas. De acordo com o diretor médico do hospital, Dr. Sebastião Viana, o alto número de acidentes continua sendo uma preocupação constante para a equipe de saúde.

– Tivemos nesse último final de semana 547 atendimentos, sendo 66 cirurgias. Cirurgias estas de urgência e emergência. O que nos preocupa bastante é o número de acidentes de moto. Foram 103 atendimentos relacionados a acidentes de moto só neste fim de semana, uma média de 50 a 52 atendimentos por dia – frisou.

Dr. Sebastião destacou ainda que muitos desses casos estão relacionados ao consumo de álcool por parte dos condutores. “Fica aí o nosso alerta: se você beber, não dirija. Infelizmente, a grande maioria desses acidentes de moto envolve pessoas com sintomas de embriaguez”.

O diretor médico também ressaltou o impacto que esses acidentes têm sobre o sistema de saúde. Somente no último mês, o hospital realizou quase mil cirurgias, a maioria delas nas áreas de ortopedia e neurocirurgia.

– São muitas cirurgias no Hospital de Trauma, a maioria delas ortopédicas e de neurocirurgia. Precisamos ter cuidados mínimos no trânsito para que o hospital consiga dar mais vazão, reduzindo o número de pacientes e aumentando a quantidade de leitos disponíveis – salientou.

O custo desses atendimentos também foi destacado por Dr. Sebastião, que ressaltou o impacto financeiro desses acidentes para a saúde pública.

– O custo de uma diária em UTI é em torno de R$ 1.900, enquanto uma diária na enfermaria custa entre R$ 600 e R$ 650. É um valor que poderia ser destinado para outras áreas da saúde, mas, infelizmente, precisamos dar prioridade aos acidentes de trânsito, que atualmente são a maior causa de mortes no hospital – apontou.