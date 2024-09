A primavera chegou indicando um período de altas temperaturas que deve se prolongar até o verão. A previsão da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa) é que, em João Pessoa, os termômetros cheguem a 32º Celsius nesse período. Portanto, o alerta sobre os cuidados com a saúde e as dicas de como se proteger do sol durante essas duas estações do ano são sempre bem-vindos.

O médico clínico-geral e diretor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Armas, Felipe Montenegro, explica que vários são os cuidados a serem tomados, especialmente com as crianças e os idosos, que representam os grupos mais vulneráveis às altas temperaturas.

“As crianças sofrem mais com as altas temperaturas e podem apresentar lesões no corpo. O calor também pode gerar menor aceitação aos alimentos, então é bom ficar atento. Já os idosos têm maior risco de lesões na pele, porque já foram expostos por longo período, por isso, a importância de redobrar os cuidados com a pele”, ressaltou.

Apesar de esses serem os grupos que exigem mais cuidados, Felipe Montenegro amplia as dicas para todas as idades. “Devemos estar atentos principalmente com a hidratação. Nessa época de calor há muita perda de líquido pela urina e pelo suor. Além disso, a procura por espaços de lazer, como praia e piscina, gera aumento nas atividades do corpo”, lembrou.

Felipe Montenegro acrescenta: “Com a chegada da primavera e verão começa a procura por locais associados ao contexto da temperatura. Deve-se usar protetor solar, bonés e chapéus para proteger a face, óculos de sol, roupas com proteção UV, observar o melhor horário para receber a vitamina D do sol, até as 9h é o mais recomendado, tudo isso evita insolação e até doenças mais graves, como câncer”, concluiu.

Como fica o tempo

A meteorologista da Aesa, Marle Bandeira, explicou que o aumento na temperatura na capital paraibana deve seguir o previsto para o período e descartou calor extremo por aqui. “A tendência, com a chegada da primavera, é a temperatura subir mesmo. Em João Pessoa, a média deve ficar entre 30°C e 31°C, neste trimestre, o que é natural. Para o verão, a média é de 32°C, mas não deve haver ondas de calor. Isso deve acontecer mais para o Centro-Oeste”, detalhou.

Marle Bandeira lembrou que os profissionais da Aesa estão sempre atentos a qualquer alteração e monitorando as mudanças climáticas. “A Aesa monitora sempre e qualquer extremo é emitido um aviso de umidade baixa, que ocorre mais no Sertão, ou temperatura alta, para o caso de João Pessoa, qualquer evento extremo nós emitimos alertas”, informou.

Confira, abaixo, algumas orientações do Ministério da Saúde para manter a hidratação e proteção do corpo durante o período seco:

Hidratação é fundamental

· Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

· Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

· Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes;

· Crianças, idosos e pessoas com alguma comorbidade podem não sentir sede. Ofereça-lhes água.

Cuidados coletivos e em casa

· Se possível, feche cortinas e/ou janelas mais expostas ao calor e facilite a circulação do ar;

· Abra as janelas durante a noite;

· Utilize menos roupas de cama e vista-se com menos roupas ao dormir, sobretudo, em bebês e pessoas acamadas;

· Informe-se periodicamente sobre o estado de saúde das pessoas que vivem só, idosas ou com dependência, que vivam perto de si e ajude-as a protegerem-se do calor;

· Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água.

Cuidados com a saúde

· Mantenha medicamentos abaixo de 25º C na geladeira (ler as instruções de armazenamento na embalagem);

· Procure aconselhamento médico se sofrer de uma doença crônica, condição médica ou tomar vários medicamentos;

· Busque ajuda se sentir tonturas, fraqueza, ansiedade ou tiver sede intensa e dor de cabeça;

· Se sentir algum mal-estar, busque um lugar fresco o mais rápido possível, meça a temperatura do seu corpo e beba um pouco de água ou suco de frutas para reidratar;

· No período de maior calor, tome banho com água ligeiramente morna. Evite mudanças bruscas de temperatura.

Proteja-se do sol e do calor

· Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

· Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

· Use chapéus e óculos escuros;

· Proteja as crianças com chapéu de abas;

· Use roupas leves e que não retêm muito calor;

· Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

· Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

· Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.