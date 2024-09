Dados da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) mostram que, de janeiro a julho de 2024, João Pessoa registrou 388.645 multas por excesso de velocidade.

As avenidas Epitácio Pessoa e a Principal dos Bancários concentraram 7 dos 10 trechos com mais infrações.

A Av. Epitácio Pessoa (sentido bairro/centro), no cruzamento com a Av. Maranhão, liderou o ranking com 32.490 multas.

Em média, 1.824 multas foram aplicadas por dia na capital paraibana, equivalendo a uma multa por minuto. A análise foi realizada pela rádio CBN Paraíba, com base em dados obtidos via Lei de Acesso à Informação.