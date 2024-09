Podcast: Sindicato dos Agricultores de São José da Mata inaugura quitanda

No Conexão Caturité, o quadro Sou do Campo contou com a participação do professor Fábio Agra Medeiros, que destacou a inauguração da Quitanda do Sindicato dos Agricultores e Empreendedores Rurais de São José da Mata.

O professor celebrou o sucesso da venda da produção local e a importância da agricultura familiar, incentivando o consumo de produtos agroecológicos e locais, além de elogiar o esforço das mulheres empreendedoras da região.

Ele também prometeu trazer mais detalhes e convidados para o programa em breve.

Ouça o podcast completo abaixo