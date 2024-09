Veja a previsão do tempo para este sábado na Paraíba

No decorrer do dia, a nebulosidade deverá permanecer com nebulosidade variável e favorável à ocorrência chuvas passageiras entre o Litoral e Agreste. Nas regiões do Sertão e Alto Sertão, o tempo deverá ficar com poucas nuvens, favorecendo os registros de altas temperaturas principalmente no período da tarde.

* Aesa