Presidente do TRE avisa que não vai ceder a pressão para indicar desembargador

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que também integra a Corte de Justiça do Estado, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, falou sobre as eleições do Quinto Constitucional, ocorrida no último dia 18, para ocupar uma vaga de desembargador no TJPB, especialmente, sobre a participação das advogadas no pleito.

“Todas elas fizeram bonito nesta participação, fizeram história e considero até que todas saíram vitoriosas. Foi um processo muito interessante. Cada uma, desde aquela que teve a menor votação a maior, fizeram história. Foi uma virada de chave em termo institucional, porque na OAB, como em outras instituições, a participação masculina é maior. Então, está hora de a gente se fazer presente em todas as esferas”, avaliou.

Com relação à escolha do Tribunal de Justiça, a desembargadora disse que, na sua sabedoria, a Corte fará a melhor escolha, embora tendo uma advogada como a mais votadas, Anna Carla (3.010 votos) da lista sêxtupla, e desta somente três nomes serão enviados ao governador João Azevedo para nomeação, a Corte não age e nem decide por pressão.

“Pelos homens e mulheres que compõem a lista, eu posso assegurar que o processo de escolha não será por pressão, mas por convicção. Seja qual for a escolha. O Tribunal terá a inteligência para escolher o melhor nome e sem pressão. Eu votarei na minha forma de convencimento”, atestou.