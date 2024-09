No dia 26 de setembro, a Igreja Católica celebra São Cosme e São Damião, irmãos gêmeos e mártires, cuja história inspira devoção por seu exemplo de vida cristã e serviço ao próximo. Para falar sobre a importância desses santos, a equipe da rádio Caturité FM conversou com o padre Carlinhos, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, da cidade de Aroeiras.

De acordo com o padre, Cosme e Damião eram dois irmãos gêmeos, nascidos no século III, provavelmente na Turquia ou na Síria, e eram médicos. “Eles exercem a medicina gratuitamente, sem aceitar qualquer tipo de pagamento”, explicou.

O padre destacou que os irmãos se dedicavam especialmente aos pobres, oferecendo tratamento sem nada em troca, como forma de testemunho da fé cristã. “Por conta dessa atitude feita em nome de Jesus Cristo, eles foram perseguidos e martirizados”, completou.

A canonização dos santos Cosme e Damião se deu pela exemplaridade de suas vidas e suas virtudes. “A vida caridosa e amorosa dos irmãos, levando a sério a palavra de Deus, fez com que se tornassem modelos de virtude. A Igreja os coloca na lista dos santos, para que sejam imitados por todos”, ressaltou o padre Carlinhos.

Ele também informou que a data de 26 de setembro, celebrada pela Igreja, remete ao martírio dos santos. “Essa é a data de sua morte, e já no quarto século do cristianismo, havia uma basílica dedicada a eles em Roma”, acrescentou.

Padre Carlinhos esclareceu um ponto importante sobre as tradições populares associadas a São Cosme e Damião, como a distribuição de doces. Ele destacou que essa prática não está vinculada à fé católica, mas sim às tradições de religiões de matriz africana.

“No sincretismo religioso, as divindades africanas chamadas Ibejis, que também são gêmeos, foram associadas a Cosme e Damião. Daí o costume de dar doces e guloseimas, mas isso não faz parte da tradição católica”, explicou. Para os católicos, o foco da celebração está nas virtudes e no testemunho de fé desses dois grandes homens.

Por fim, o padre destacou que na tradição católica italiana, os santos Cosme e Damião não são representados como crianças, mas como dois homens adultos, reforçando a importância de sua missão como médicos e mártires cristãos.

