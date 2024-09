A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, e o coordenador de Turismo de Campina Grande, Pablo Jatobá, entregaram, na última terça-feira (24), o projeto do Centro Integrado de Apoio ao Turista ao presidente em exercício do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo. O novo espaço nascerá da revitalização da Estação Velha, num trabalho que conta também com a assinatura da Secretaria de Planejamento do município.

Situada nas proximidades do Açude Velho e do Parque do Povo, a Estação Velha possui três edificações tombadas e importantes para o Patrimônio Campinense: o prédio da Estação, a Maria Fumaça e o Galpão. O projeto, como já dito, tem como objetivo a revitalização do Galpão da Estação Velha, mantendo suas características originais e propor novos usos para o local, funcionando como esse novo espaço de atendimento ao Turista que visita a Rainha da Borborema.

Almejando trazer uma integração entre os edifícios da Estação Velha, o projeto propõe nova e maior acessibilidade e transparência à parte externa, com a retirada dos gradis, propondo novos caminhos e implementando uma das estações que poderá ser usada quando da implementação do VLT na cidade.

Segundo Tâmela, o senador Veneziano garantiu que irá trabalhar na busca por recursos que possam custear a obra, tratando direto com o Ministério do Turismo, na pessoa do titular da pasta, Celso Sabino, como também com destinação de emendas.

“Nós temos no senador um parceiro que vai colaborar e muito com mais esse passo para a área do Turismo de nossa cidade. A missão que nos foi dada é de transformar Campina num destino atrativo para o ano inteiro. Por isso, equipamentos como esse são essenciais nesse plano”, falou.

Já o coordenador Pablo se mostrou entusiasmado com a medida que, segundo ele, trará resolução para duas demandas turísticas da cidade.

“Muitos campinenses sonham com a revitalização da Estação Velha, porque é algo que mexe com a memória dos mais antigos e curiosidades dos mais novos. E ter isso aliado a chegada de mais uma área específica para atendimento ao Turista na cidade muito nos anima, porque fortalece a lista de atrativos de Campina”, celebrou.