Atualização cadastral do Cartão Alimentação será realizada em Campina Grande na próxima semana

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), dará continuidade na próxima semana à atualização cadastral do Cartão Alimentação, contemplando desta vez os beneficiários residentes na cidade de Campina Grande, onde são atendidas cerca de 3 mil famílias.

De 1° a 4 de outubro, a atualização acontece no Centro de Formação de Educadores de Campina Grande, localizado na Rua Nivaldo Marques, s/n – no bairro das Malvinas.

Nesta semana, a equipe responsável pela atualização do Cartão Alimentação realizou o recadastramento nas cidades de Riachão do Bacamarte, Natuba, Araçagi, Cuitegi e Pedras de Fogo.

O Programa Cartão Alimentação, criado pelo Governo da Paraíba e gerenciado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), atualmente beneficia 52 mil famílias no Estado, em 141 municípios. É um programa socioassistencial com concessão de auxílio financeiro para famílias em situação de extrema pobreza.

Sempre no dia 10 de cada mês, o beneficiário do Cartão Alimentação recebe um crédito no valor de R$ 50,00, não cumulativo.

Esse crédito é válido para uso exclusivo na rede de estabelecimentos credenciados ao Programa, em todo território paraibano.

Os mercados são identificados com banner do programa na fachada do estabelecimento.

O valor creditado no cartão deve ser utilizado para compras exclusivas de alimentos. A gestão do uso do valor é de responsabilidade do beneficiário, podendo ser utilizado entre o dia 10 até o último dia do mês.