Sebrae leva artesãos paraibanos para Feira Nacional de Artesanato e Cultura em Fortaleza

Um grupo com 14 artesãos paraibanos, apoiados pelo Sebrae/PB, está participando da sexta edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (FENACCE), em Fortaleza (CE). O evento, que começou no último dia 20 e termina no próximo domingo (29), é um dos principais do país focado nas diversas tipologias do artesanato, reunindo artistas nacionais e internacionais.

De acordo com o analista técnico e gestor do artesanato do Sebrae/PB, Jucieux Palmeira, os artesãos paraibanos foram convidados pelo Sebrae Nacional para participarem do evento em Fortaleza e também receberam o apoio do Programa do Artesanato Paraibano (PAP).

Para o analista, estar nesse evento só reforça a qualidade do artesanato produzido na Paraíba e amplia as oportunidades para os empreendedores desse segmento.

“A Fenacce é considerada uma das maiores feiras do Brasil, assim como o nosso Salão do Artesanato. É uma grande oportunidade para os nossos artesãos expandirem seus negócios, pois a Paraíba, hoje, conta com um selo de excelência da Unesco por conta da qualidade do que produzimos”, destacou o analista.

O grupo de artesãos paraibanos levaram para Fortaleza peças em algodão colorido, renda renascença, produtos em madeira, fibra e escama de peixe. Os empreendedores receberam todo o apoio logístico do Sebrae/PB e do PAP para levarem seus produtos.

Além de expor os produtos, o grupo ainda participa de palestras e tem acesso a fornecedores e a especialistas que apontam as principais tendências do mercado focado em produtos artesanais, além de fazer contato com outros empreendedores.

“Estar em uma feira como essa fomenta a nossa economia e amplia a visibilidade do artesanato paraibano, que vem crescendo e gerando renda. É o artesanato da Paraíba entre os melhores do país e do mundo”, frisou Jucieux Palmeira.

A Feira – Em sua sexta edição, a Fenacce é o principal ponto de encontro para o setor de artesanato, reunindo lançamentos nacionais e internacionais em uma vitrine completa para varejo, food service, e segmentos hoteleiros.

O evento, que acontece no Centro de Convenções de Fortaleza, reúne produtores do artesanato regional, artes visuais, gastronomia, artesanato sustentável e cultura popular.