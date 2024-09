O preço da gasolina comum em João Pessoa, registra nova redução para pagamento à vista nas duas pontas em relação à semana passada, constata pesquisa comparativa para preços de combustíveis realizada pelo Procon-JP, com o menor preço saindo de R$ 5,950 para R$ 5,880 (Ferrari – Centro) e o maior de R$ 6,190 para R$ 6,170 (Almeida – Brisamar). A diferença está em R$ 0,29, a média em R$ 6,073 e a variação em 4,9%.

O levantamento da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor da capital paraibana, que foi realizado em 110 postos no dia 25 de setembro, mostra, ainda, que para pagamento no cartão, os preços estão sendo praticados entre R$ 6,170 e R$ 6,240.

A gasolina aditivada também registra queda de preços nas duas pontas se comparados ao levantamento anterior, com o menor caindo de R$ 6,070 para R$ 6,050 (Postos Expressão – Torre, São Severino – Castelo Branco e Maxi – Oitizeiro) e o maior de R$ 6,420 para R$ 6,400 (Auto – Valentina). A média está em R$ 6,209, a diferença em R$ 0,35 e a variação em 5,8%.

Álcool

Já o álcool manteve os mesmos preços nas duas pontas em relação ao último dia 18 e está sendo comercializado entre R$ 4,380 (Ferrari – Centro) e R$ 4,790 (Setta – Alto do Mateus). O produto mostra média de R$ 4,534, diferença de R$ 0,41 e variação de 9,4%.

Diesel S10

A pesquisa também traz redução no menor preço do diesel S10 em comparação à semana anterior, saindo de R$ 5,580 para R$ 5,570 (Almeida – Paratibe), com o maior se mantendo em R$ 6,190 (D&D – Bairro dos Estados, Select – Tambaú, e Freeway – Miramar). O S10 tem variação de 11,1%, diferença de R$ 0,62 e média de R$ 5,689.

Diesel comum

O diesel comum foi outro combustível que manteve os mesmos preços nas duas pontas em relação à pesquisa passada e está sendo praticado entre R$ 5,490 (Ranieri Mazilli – Cristo) e R$ 5,790 (Elesbão – Água Fria, Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial e FX – Bessa). A média de preço do produto está em R$ 5,619, a diferença em R$ 0,30 e a variação em 5,5%.

GNV

O Gás Natural Veicular (GNV) manteve o mesmo menor preço em comparação à semana passada: R$ 4,990 (Postos Bancários – Bancários e Z – Jardim Cidade Universitária), com o maior subindo de R$ 5,090 para R$ 5,890 (Estrela do Geisel – Geisel). A pesquisa visitou 13 revendedores que estavam em atividade no dia 25 de setembro.