Secretária: “Beneficiários do Bolsa Família na Paraíba não usam dinheiro em bets”

A secretária estadual da Pasta do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra, assegurou que os beneficiários da Paraíba do programa de transferência de renda do governo federal, o Bolsa Família, não usam seus recursos para jogos em bets.

A garantia da secretária foi em rebate à nota técnica do Banco Central, que divulgou que parte dos recursos dos programas sociais está indo para as casas de apostas, especialmente, dos beneficiários do Bolsa Família, que gastaram, somente no mês de agosto, R$ 3 bilhões em bets (empresas de apostas eletrônicas).

Conforme a secretária, após a saída da presidente Dilma Rousseff (PT) do governo, o cartão ficou muito vulnerável e que foi lançando um software no governo Bolsonaro para que qualquer família pudesse entrar no aplicativo e se cadastrar e com isso aconteceu uma desfocalização dos vulneráveis e pessoas que realmente precisavam do benefício ficaram de fora do programa.

“Nós temos feito o processo de recadastramento, de atualização cadastral no Estado junto com os municípios e na Paraíba, não é possível a gente ver essa malversação de recurso público do Bolsa Família para esses jogos. Na Paraíba, a gente tem feito um importante exercício pedagógico e no ano passado, se detectou que o número de pessoas que recebem o benefício são pessoas realmente vulneráveis”, garantiu.

A secretária informou ainda que, na Paraíba, cerca de 500 mil pessoas recebem o Bolsa Família no valor de até R$ 218,00 e esse dinheiro mal dá para se alimentar.

“A gente percebe ainda o aquecimento do comércio local, com pessoas nos mercadinhos e padarias, na compra de material escolar dos filhos e na Paraíba não é possível ver essa malversação do recurso”, explicou.

Pollyanna Dutra garantiu ainda que há um monitoramento constante do cartão Bolsa Família, muito embora não exista uma trava para a qual ele possa ser utilizado somente para alimentação, aluguel ou com os filhos.

“A gente não tem visto na Paraíba, esse recurso sendo utilizado de forma contrária”, enfatizou.