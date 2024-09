O consumidor que vai presentear no próximo Dia das Crianças (comemorado em 12 de outubro) deve ficar atento e consultar a pesquisa de preços para brinquedos realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor que encontrou uma variação que chega a 1.661,76% para uma mesma marca e modelo do cubo didático Marcotys, que está oscilando entre R$ 9,99 (Atacadão dos Presentes – Aeroclube) e R$ 176,00 (Brinquedos e Presentes – Bairro dos Estados), diferença de R$ 166,01.

Mas a maior diferença registrada pela pesquisa do Procon-JP, R$ 699,91, ficou com o Playset Barbie – Nova Mega Casa dos Sonhos (Mattel), que está com os preços oscilando entre R$ 2.199,99 (Hi Happy – Manaíra Shopping) e R$ 2.899,90 (Brinquedos e Presentes – Bairro dos Estados), variação de 31,81%.

O Procon-JP traz preços de 203 tipos de brinquedos coletados em 12 estabelecimentos no dia 24 de setembro e mostra valores de artigos como bonecas e bonecos, jogos educativos, pistas e playsets, bicicletas, carros (com e sem controle remoto), bolas, patinetes entre outros artigos.

Mais diferenças

A segunda maior diferença de todo levantamento, R$ 539,01, ficou com a boneca Bebê Menina Realista (que toma banho) 18 itens Reborn, que está com preços entre R$ 199,99 (Brinquedos e Presentes – Bairro dos Estados) e R$ 739,00 (Toca dos Presentes – Torre), variação de 269,52%; seguido da bicicleta Power Games colorida aro 14 Bandeirantes, R$ 200,09, que oscila entre R$ 599,90 (Casa Tudo – Aeroclube) e R$ 799,99 (Brinquedos e Presentes – Bairro dos Estados), variação de 33,35%.

Mais variações

Outras variações bem significativas encontradas pela pesquisa do Procon-JP foram registradas na raquete com bola Import, 756,94%, com preços entre 6,99 (Atacadão do Presentes – Aeroclube) e R$ 59,90 (Brinquedos e Presentes – Bairro dos Estados), diferença de R$ 52,91; e no kit Fogão e Cia Panelinhas Roma, 479,83%, com preços entre 11,90 (Atacadão do Presentes – Aeroclube) e R$ 69,00 (Brinquedos e Presentes – Bairro dos Estados), diferença de R$ 57,10.

Os estabelecimentos – A pesquisa foi realizada nas seguintes lojas: Atacadão dos Presentes e Casa Tudo (Aeroclube); Multimix, Lojão dos Importados, Top Brasil, Areia Branca e Lojão do Povo (Centro); Lojas Americanas e Le Biscuit (Shopping Tambiá); Hi Happy (Manaíra Shopping); Brinquedos e Presentes (Bairro dos Estados); e Toca dos Presentes (Torre).