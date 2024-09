Podcast: presidente do Secovi-PB destaca o papel do sindicato

No quadro Mercado Imobiliário do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi Paraíba, Érico Feitosa, trouxe informações sobre o papel do sindicato na representatividade das empresas imobiliárias e administradoras de condomínios no Estado.

Feitosa destacou a importância da participação do Secovi em eventos nacionais, como o Fórum Nordeste da Indústria da Construção, realizado em Aracaju, que discutiu temas como o programa Minha Casa, Minha Vida e o uso de tecnologias no setor, incluindo inteligência artificial.

Além disso, ele mencionou subsídios complementares que facilitam o acesso à moradia.

Ouça o podcast completo aqui.