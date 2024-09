Prefeitura de João Pessoa entrega Centro de Atendimento ao Turista Adaptado

A Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias da Infraestrutura (Seinfra) e de Turismo (Setur), entregou, nesta terça-feira (24), o Centro de Atendimento ao Turista Adaptado (CAT Adaptado), que é o primeiro com este tipo de serviço inaugurado no Brasil.

O equipamento fica localizado no início da Avenida Cabo Branco e visa oferecer, para pessoas com alguma deficiência ou mobilidade reduzida, passarela e demais itens de acessibilidade, espaço destinado ao uso de cadeirantes para banho de mar, atendimento especializado para autistas e outras síndromes, além de atividades esportivas adaptadas.

Com investimento de R$ 746 mil, o CAT Adaptado conta com estrutura de paredes, painéis, revestimento, coberta, piso, pavimentação, deck de madeira, esquadrias, pintura, instalações de água fria, sanitárias e pluviais, academia, chuveiros adaptados, instalações elétricas, equipamentos PCD e combate a incêndio.

“Dentro dessa explosão de turismo que João Pessoa vem vivendo nós temos que nos preparar e oferecer equipamentos para todos os públicos. Este complexo é voltado para pessoas com deficiência e contamos com banheiros adaptados, chuveiros, acesso à praia e também teremos funcionários da Secretaria de Turismo para orientá-los. É mais uma estrutura turística que a cidade de João Pessoa oferece aos nossos visitantes”, destacou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

O secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, comemorou o momento de crescimento do número de visitantes na cidade e afirmou que o Centro de Atendimento do Turista Adaptado contará com uma equipe completa para auxiliar os turistas e moradores com alguma deficiência ou mobilidade reduzida.

“João Pessoa vive um momento muito especial, seja no turismo de eventos, de lazer e de esportes e agora vamos avançar para o turismo de inclusão. A cidade vai continuar avançando e tenho certeza que, com investimentos como esse aqui, ela estará entre as capitais mais acessíveis para o turismo no Brasil”, ressaltou Daniel Rodrigues.

Presidente da Assessoria e Consultoria para Inclusão Social (AC social), Genilson Lima, que também foi um dos idealizadores do projeto, comemorou bastante a entrega do CAT Adaptado.

“Esse equipamento foi planejado desde 2015 e sonhado há muito tempo. Estou muito feliz com a entrega do complexo e tenho certeza que ele será muito importante para que as pessoas com deficiência possam utilizar a praia e tomar seu banho de mar com toda acessibilidade necessária”, comentou.