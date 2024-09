A Prefeitura de João Pessoa paga os salários dos servidores públicos municipais referentes a este mês de setembro nesta sexta-feira (27). O calendário de pagamentos já foi definido pelas secretarias de Administração (Sead) e de Finanças (Sefin) e acontecerá dentro do mês trabalhado.

De acordo com a equipe econômica da gestão municipal, o pagamento acontecerá em um único dia para todos os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM) e servidores da ativa, entre efetivos, comissionados e prestadores de serviço.