A Feira Central de Campina Grande é conhecida pela diversidade de frutas, verduras e legumes oferecidos pelos comerciantes locais. Entre os destaques desta época está a laranja, que vem apresentando variações nos preços e na oferta, especialmente com o fim da safra de alguns tipos. Os feirantes estão lidando com desafios relacionados ao abastecimento, mas garantem que a qualidade e variedade continuam atraindo clientes.

O comerciante Antônio Xavier, mais conhecido como Toninho, explicou que a laranja-pera, uma das mais procuradas, está um pouco mais cara devido à nova safra. “Eu vendo laranja-pera, tá caro um pouquinho aqui, que tá em safra nova, certo? Aí pode tacar um pouquinho aí. A gente vende aqui 6 por 5, 12 por 10, vem da Bahia”, afirmou.

Cícero de Sousa, conhecido como Cicinho, também comentou sobre os tipos de laranja disponíveis em seu ponto de venda. Ele oferece desde a laranja-pera até variedades como mimo do céu, falcão e tangerina. Segundo ele, os preços variam, com a laranja-pera custando R$ 10 por dúzia e a tangerina saindo por R$ 8.

Outro comerciante, Haroldo José da Silva, listou os tipos de laranja que vende e explicou as diferenças entre elas. “Tem a cravo, que é a mexerica, aí tem a comum, tem a mimo do céu, tem a pocã, que é aquela cravo de lá, e tem a baía”, explicou. Ele detalhou as diferenças entre a laranja pocã, cravo e tangerina: “O tamanho da pocã é bem maior em relação à cravo. A tangerina é mais amarela e mais ácida, enquanto a cravo é mais doce”.

Quanto aos preços, Haroldo destacou que, com o fim da safra, os valores tendem a subir. “Agora mesmo está bom que a safra está mais pouca. A cravo é sete por cinco, uma caixa custa em média R$ 50, R$ 60. A pocã é seis, sete por R$ 10 e a caixa sai por R$ 80, R$ 90. A tangerina tem o mesmo preço da cravo, só muda o sabor”, relatou.

Ele ainda fez uma recomendação para os consumidores: “A laranja comum é mais ácida, ideal para fazer suco. Já a mimo do céu, mais docinha, é melhor para crianças, idosos ou quem tem algum problema com acidez”, concluiu Haroldo.

Ouça aqui a reportagem completa.