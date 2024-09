CCJ é favorável a ajustes na legislação fundiária de João Pessoa

Na reunião desta segunda-feira (24), a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa (CCJ), da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), foi favorável a ajustes no texto normativo da regularização fundiária da Capital.

Ao todo, o colegiado acatou 13 Projetos de Lei Ordinária (PLO) e três Projetos de Decreto Legislativo (PDL). Um projeto recebeu parecer contrário.

O PLO , acatado, de autoria do Executivo Municipal, promove alterações importantes e contemporâneas na Lei Municipal n° 12.410/2012 (que dispõe sobre a política municipal de regularização fundiária e a implantação do Programa Morar Legal) para a necessária adequação à Lei Federal n° 13.465/2017 (que dispõe sobre regularização fundiária rural e urbana).

O documento traz consigo ajustes no texto normativo, incluindo os artigos 28 a 32, com adaptações técnicas e legais para atendimento ao normativo federal citado, em especial prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais.

Outros quatro projetos do Executivo receberam parecer favorável: o PLO , com autorização para a realocação de dotações orçamentárias no valor global de R$ 679 mil, destinados à Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e à Secretaria de Gestão Governamental; o PLO , com a realocação de dotação orçamentária no valor de R$ 1,8 milhão destinado à Secretaria Municipal de Habitação Social; o PLO , autorizando a abertura de crédito especial na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e no Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 81 mil; e o PLO , com realocação orçamentária no valor de R$ 1.273.701,00, destinados à Secretaria de Infrae strutura.

Também recebeu parecer favorável o PLO , obrigando a presença de profissionais socorristas, devidamente capacitados, nos eventos esportivos realizados em João Pessoa.

Ainda foram acatados os PLOs , , dando nomes a artérias públicas do município.

Ainda foram acatados três Projetos de Decreto Legislativo (PDL) com outorga de Título de Cidadão Pessonse a figuras renomadas da cidade: o PDL , ao vereador Mikika Leitão; o PDL , ao produtor cultural, curador, escritor e historiador José Augusto de Moraes; e o PDL , ao ativista e produtor cultural Sandoval Nóbrega de Sousa.

