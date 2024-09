Padre Egídio é submetido a uma cirurgia abdominal de urgência

O padre Egídio de Carvalho Neto, ex-diretor do Hospital Padre Zé, se submete nesta segunda-feira (23), a uma cirurgia abdominal no Hospital Laureano em João Pessoa, referência no tratamento de câncer na Paraíba.

O médico responsável pela cirurgia será o Dr. Péricles Oliveira, especialista em cirurgias abdominais. O procedimento estava marcado para a próxima quarta-feira (25), mas dada a urgência do caso do padre teve que ser antecipado.

Em abril deste ano, o religioso já havia passado por dois procedimentos após passar mal em sua residência, sendo uma laparotomia, procedimento indicado quando o paciente tem uma doença abdominal desconhecida, e outra de apendicectomia.

Padre Egídio Carvalho Neto atualmente cumpre medidas cautelares. Ele foi preso durante investigação do Ministério Público na qual o padre estaria envolvido em uma série de irregularidades cometidas na direção da Instituição Padre Zé., entre elas enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro e desvio de R$ 140 milhões da instituição.